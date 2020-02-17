"Той випадок, коли Марк не наважився відмовити"

Мер Києва Віталій Кличко слідом за президентом України Володимиром Зеленським зробив селфі з засновником соцмережі Facebook Марком Цукербергом під час Мюнхенської конференції

Як передає Politeka.net, посадовець поділився фото на тому ж Фейсбуці, підписавши: "Той випадок, коли про селфі попросили не мене, а я сам😁".

Користувачі мережі вибухнули сарказмом в коментарях під цим постом, згадавши, зокрема, як Кличко проводив у столиці ремонт Шулявського мосту.

"Та ні, Цукер підійшов і каже – йо*а це ж ти міст побудував оху*тільний за два роки на Шулявці! Бачив проект! Рівень! Давай селфач завалимо що б я всім показав його і дітям і онукам які ідіоти є на світі"

"А можете так само «а я сам» у відставку піти?"

"Якби Марк знав скільки часу ремонтується шляхопровід на Комарова біля ст. Борщагівка і скільки люди стоять в заторах через - спочатку дуже б здивувався, а потім відмовив би в селфі"

"Це Марк такого високого зросту, чи Ви, Віталію, у глибокому пліє?;)"

"То чому тільки селфі?) Запросіть у столицю України на авто, це ж теж Європа! Покажете київські дороги, архітектуру, мости, аромати аераторної станції та сміттеспалювального заводу, щильність нових мікрорайонів та кількість навчально-освітніх закладів, державних поліклінік, парків та парковок! Є ж чим хвалитись!!!"

"Той випадок, коли Марк не наважився відмовити"

"запросіть його смм-ком у київраду. кажуть, що він спєц"

Нагадаємо, селфі з Цукербергом також похвалився Зеленський, підписавши фото: «Зближуємо світ. Робимо це разом». Варто відзначити, багато українців в коментарях в мережі просять президента "натякнути" Цукербергу про відкриття офісу Фейсбук в Києві, а також видалити фейкові акаунти російських спецслужб.

Раніше ми повідомляли, розкрилася грандіозна брехня Кличка, що стосується будівництва Шулявського мосту.

Так, доктор технічних наук і громадський діяч Михайло Поживанов прокоментував триразове зростання вартості робіт з реконструкції шляхопроводу з моменту проведення тендеру. А також поспіх Кличко - нагадаємо, замість заявлених 17 місяців, роботи були зроблені за 10, і міст відкрили в кінці грудня 2019 року.

"Перша цифра була в межах 520-560 мільйонів гривень (мова про тендер, - прим. ред). Був запропонований тоді альтернативний проект, який тягнув на 800 мільйонів, але сказали, що грошей таких немає. Цей проект передбачав розв'язку... Кличко відмовився, а сьогодні виходить, для того, щоб встигнути, він гроші вже не рахує. Йому треба чисто політично це зробити і показати до кінця року, що він на щось здатний", - зазначив Поживанов.

Нагадаємо, експерт виніс суворий вердикт Кличко і Микитасю

А ще Politeka писала, що Кличко довів до сказу будівництвом Шулявського мосту, це остання крапля