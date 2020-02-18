Таким ви його ще не бачили

В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який схопився за «йоржики» й почав танцювати

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру карикатурист Сергій Йолкін в Facebook.

«Все на голосування. Атмосфера свята», - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Путін зображений у костюмі з розвиваються на вітрі краватці. У руках він тримає два йоржика, які за кольором нагадують прапори Росії.

«Черлидрером зробився», «Посміхаємося і махаємо…», «Якщо тільки ці квіточки для його похоронного вінка - то так, це буде свято!», «Кулька наш», «Скажи, що йдеш - всі прийдемо святкувати!», «На похоронах ... порвали два баяна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах

На цей раз Володимир Путін яскраво осоромився, намагаючись зіграти на роялі.

Архівне відео в своєму мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який, по незрозумілим для всіх причин, продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«З чого починається Батьківщина» і Blueberry Hill: Як Путін вчився співати і грати на роялі», - йдеться у підписі до опублікованого курйозного відеоролика.

"А пропаганда переконує росіян, що у Путіна не вистачає часу зайнятися країною. Він один, а проблем багато. А от вчитись грати на роялі, водити камаз, кататися на ковзанах та іншою хернею, час є", "Дуже нагадує президннта Туркменістану", "Він і літун, і пливун, і рибалка, і льотчик, і підводник, і гребник, і комбайнер, і хокеїст, і музикант. Тільки президентом Росії так і не став", "Картонний цар", "Залишилося лише дуетом з бузової заспівати", "Огидно...", "А без рук слабо?", - жартують користувачі в коментарях під публікацією Смирнова.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".