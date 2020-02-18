В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна через двійників, яких зібрали на одному знімку

Як повідомляє Politeka, інформацію про них поширив журналіст Олександр Сотник.

Так, якщо вивчити фотографії, можна помітити, як у Путіна змінюється ніс, підборіддя, розріз очей або вушні раковини. І справа не в ракурсі, віком або втоми. Подібні метаморфози були помічені тільки у Путіна.

Не менших питань удостоюється те, що Путіна бувало, помічали на кількох заходах одночасно. На думку конспірологів, добиратися між такими територіями з такою швидкістю просто неможливо.

Уточнюється, що всього у Путіна є шість двійників. І кожен з них володіє різними перевагами: хтось володіє видатними ораторськими здібностями, хто перебуває в хорошій фізичній формі.

Як повідомлялося раніше, показуха президента Російської Федерації Володимира Путіна зіграла з ним злий жарт.

На цей раз приводом для глузувань стало скандальне інтерв'ю Володимира Путіна російському пропагандистові Андрію Ванденко.

Відповідну публікацію з частиною інтерв'ю в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

«А мені потрібна велика Росія», - йдеться у підписі до опублікованого відеоролика в мережі.

Користувачів розлютила чергова показуха Володимира Путіна, який, на думку росіян, з року в рік повторює одні й ті ж тези.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".