В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який з'явився на людях в дивному вбранні

Як повідомляє Politeka, знімки опубліковані на сторінці фейкового МЗС Росії в Twitter.

«Найкрасивіший чоловік Росії» (з) - згідно соцопитуван», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках видно, що Путін прийшов на виступ перед громадянами в декількох бронежилетах, із-за чого довелося надягнути одяг на кілька розмірів більше. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«А черевики то.. розміру на 3 більше, як маленький мук казки», «Самий пынеходистый чоловік у світі», «Законодавець моди», «жах», «страшно діду», «Три бронежилета, одягнені один на інший, повнять кого завгодно. Проблема не у фігурах, а в страху перед власним народом», «в ботах теж броня?», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, винтернете-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна з-за двійників, яких зібрали на одному знімку. Інформацію про них поширив журналіст Олександр Сотник.

Так, якщо вивчити фотографії, можна помітити, як у Путіна змінюється ніс, підборіддя, розріз очей або вушні раковини. І справа не в ракурсі, віком або втоми. Подібні метаморфози були помічені тільки у Путіна.

Не менших питань удостоюється те, що Путіна бувало, помічали на кількох заходах одночасно. На думку конспірологів, добиратися між такими територіями з такою швидкістю просто неможливо.

Уточнюється, що всього у Путіна є шість двійників. І кожен з них володіє різними перевагами: хтось володіє видатними ораторськими здібностями, хто перебуває в хорошій фізичній формі.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".