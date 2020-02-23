Незвичайного російського президента Володимира Путіна засікли на заході в Сочі

Путіна в черговий раз підловили на використанні двійника. Про це повідомляється в Телеграм-каналі "AllГолобуцький", передає Politeka.net. За словами автора посту, "почервонівший" дублер російського лідера відвідав чемпіонат "Ліги бойового самбо", який проходив у Сочі, і кардинально відрізняється від "синюшного" Путіна, який буквально перед цим засвітився в Санкт-Петербурзі на іншому заході.

"Таке враження, що запасні закінчилися, і просто шерстю набили піджак, брюки взагалі величезні якісь напхали, і поставили на сцені. Бо цей яйцеголовий з червоним писком ну зовсім не схожий на того синюшного, морщинистого, з плоским писком, який був у Петербурзі 19 лютого", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, що користувачі мережі викрили всіх шістьох двійників Путіна. Правда, "викрили" не зовсім точне слово, адже президента РФ, бувало, помічали на кількох заходах одночасно - і, виходить, як тут не викрити. А щоб було наочніше інтернет-умільці зібрали всіх двійників воєдино.

Зазначається, що кожен з дублерів політика володіє різними перевагами: у когось видатні ораторські здібності, хтось перебуває в хорошій фізичній формі.

Крім того, ми писали, що недавно в мережі з'явилося архівне відео, на якому Путін співає. Політик з'явився в костюмі і з мікрофоном перед натовпом присутніх знаменитостей, серед яких є відомі актори і топ-верхівка Росії.

Ганьбу відразу ж стали бурхливо коментувати.

2010 год. Путин поет Blueberry Hill pic.twitter.com/wJKXLY9AEu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2020

«Вже нічим рейтинг піднімати чи що ? Баяни десятирічної давності в хід пішли», «Дімка ..як ніби ти прощаєшся з плешивым ..», «дойче зольдатен унд», «була рота автоматників, і всі за відмашкою встали», «Це який двійник?», «Діма, а дід вилитий аль капоне був, за манерами», «наступною буде Мурка», - писали користувачі.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.