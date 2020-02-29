Українці підняли скандал після того, як виявили в своїх платіжках за опалення великі суми
Так не пощастило тільки деяким сім'ям, пише Politeka.net. За опалення в квартирі людям потрібно заплатити 2,7 тисячі гривень, хоча у січні сума була - 1,3 тисячі гривень.
У квитанції деяким сім'ям зарахували в два рази більше Гкал енергії. Крім того, раптом змінилася і загальна опалювальна площа. Зараз йде розгляд, проте проблема не залишилася в стороні і від користувачів мережі.
Так, один з інтернет-користувачів Олексій Голобуцький розмістив яскраву фотожабу. На зображенні перед глядачами постають герої серіалу «Сімнадцять миттєвостей весни».
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Шеф гестапо Мюллер спілкувався зі своїм підлеглим Куртом Айсманом про Штірліца, який, як відомо, був радянським розвідником.
"Группенфюрер, прийшла платіжка за опалення. Сума в два рази вище, хоча Штірліц клятвено обіцяв, що буде в два рази нижче", - говорить один іншому.
"Мені здається, він знову водить нас за ніс! Принесіть мені ще раз його досьє", - відповідає другий.
За кілька днів пост зібрав десятки лайків.
Нагадаємо, жительці чотирикімнатної квартири в Києві прийшла платіжка за опалення майже у 53 тисячі гривень.
У прес-службі «Київтеплоенерго» розповіли, що це не помилка.
Виявляється, у 23-поверховому будинку по вулиці Сверстюка, 52в, на початок опалювального сезону лише 5 квартир залишалися без лічильників опалення. А на початку лютого в будинку залишилася тільки одна квартира без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії.
Різниця, що утворюється між показами загальнобудинкового лічильника і сумарними показаннями всіх індивідуальних, нараховується жителям без індивідуального лічильника.
Раніше ми писали, що у прес-службі газового монополіста "Нафтогаз" повідомили, що з 1 лютого 2020 року без опалення могли залишитися жителі відразу 16 населених пунктів в Україні.
Проблеми виникли у 18 теплокомуненерго через заборгованість за газ. Загальна сума заборгованості - 406 млн гривень.
Проблему повинні були вирішити місцеві тепловики.
Нагадаємо, українці отримають нові платіжки: що змінилося і як не помилитися.
Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити.
Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів.