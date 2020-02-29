Українці підняли скандал після того, як виявили в своїх платіжках за опалення великі суми

Так не пощастило тільки деяким сім'ям, пише Politeka.net. За опалення в квартирі людям потрібно заплатити 2,7 тисячі гривень, хоча у січні сума була - 1,3 тисячі гривень.

У квитанції деяким сім'ям зарахували в два рази більше Гкал енергії. Крім того, раптом змінилася і загальна опалювальна площа. Зараз йде розгляд, проте проблема не залишилася в стороні і від користувачів мережі.

Так, один з інтернет-користувачів Олексій Голобуцький розмістив яскраву фотожабу. На зображенні перед глядачами постають герої серіалу «Сімнадцять миттєвостей весни».

Шеф гестапо Мюллер спілкувався зі своїм підлеглим Куртом Айсманом про Штірліца, який, як відомо, був радянським розвідником.

"Группенфюрер, прийшла платіжка за опалення. Сума в два рази вище, хоча Штірліц клятвено обіцяв, що буде в два рази нижче", - говорить один іншому.

"Мені здається, він знову водить нас за ніс! Принесіть мені ще раз його досьє", - відповідає другий.

За кілька днів пост зібрав десятки лайків.

Нагадаємо, жительці чотирикімнатної квартири в Києві прийшла платіжка за опалення майже у 53 тисячі гривень.

У прес-службі «Київтеплоенерго» розповіли, що це не помилка.

Виявляється, у 23-поверховому будинку по вулиці Сверстюка, 52в, на початок опалювального сезону лише 5 квартир залишалися без лічильників опалення. А на початку лютого в будинку залишилася тільки одна квартира без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії.

Різниця, що утворюється між показами загальнобудинкового лічильника і сумарними показаннями всіх індивідуальних, нараховується жителям без індивідуального лічильника.

Раніше ми писали, що у прес-службі газового монополіста "Нафтогаз" повідомили, що з 1 лютого 2020 року без опалення могли залишитися жителі відразу 16 населених пунктів в Україні.

Проблеми виникли у 18 теплокомуненерго через заборгованість за газ. Загальна сума заборгованості - 406 млн гривень.

Проблему повинні були вирішити місцеві тепловики.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів.