Коронавірус добрався і до Білорусі. Про це стало відомо 28 лютого
Міністр місцевої охорони здоров'я Володимир Караник повідомив, що за день раніше тести показали наявність коронавірусу 2019-nCoV в одного зі студентів вузу БНТУ з Ірану, пише Рoliteka.net.
Хворий прибув в Білорусь рейсом з Баку 22 лютого. На даний момент він разом з особами, що які контактували з ним, поміщені в закриті бокси Мінської інфекційної лікарні.
Молода людина почуває себе задовільно.
В мережі не тільки були шоковані новиною, але вирішили її висміяти.
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Так, користувач Твіттера Денис Логунович опублікував фотожабу, на якій зображено Палац Республіки в Мінську.
Поруч з будівлею була прифотошоплений будівельний майданчик, який раніше бачили в Китаї.
"У центрі Мінську за 4 дні побудують інфекційного відділення для хворих коронавірусом. Щойно прислали фото з будівельного майданчика!!!!!", - підписав фотожабу автор посту.
За день пост зібрав майже 400 позначок "Подобається" і багато коментарів.
"Вона вже побудована", "Заодно і сарай Каличей знесли, молодці!", "І назад побудували музей ВВВ, красені!", "Ще в дроздах потрібно розгорнути рядок", "В Острошицькому містечку", "Хрін, вони там сьогодні з'їзд профспілок проводять, щоб в регіони доставити швидше", "будуватимуть серби, палати по 1600 еуро", "Немає стільки робочої техніки в країні", "Я готовий до вірусу ,я купив нафтизин", "Базіка))", "Тільки що проїжджав там, вже виритий котлован та фундамент заливають, молодці, вміють можуть, правда в центрі будівлі флагшток залишився, думаю на наступний новий рік ялинку будуть ставити", "Звідки народжуються такі хворі фантазії???", "Зараз повз проїжджав, другий поверх вже почали монтувати", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, українку з лайнера "Diamond Princess", яку раніше госпіталізували з коронавірусною інфекцією, виписали з лікарні.
Відомо, що жінку виписали 27 лютого і перевезли в готель. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння.
Нагадаємо, коронавірус прорвався в Україну, це приховують: що відомо на даний момент.
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