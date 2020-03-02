Путін вже здогадується про це

В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який соратники якого мріють тільки про одне

Як повідомляє Politeka, фото жабу розмістили на сторінці МЗС Роисси в Twitter.

«Це прекрасно», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно, як соратники Путіна стоять біля його труны. І хоча їх обличчя виглядають засмученими, на них можна прочитати єхидні посмішки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Аж сльози радості на обличчі потекли», «Ех так, захотілося чарочку і хорошу компанію для свята», «Ще осиковий кілок впидюрить , що б на верняка», «прийде на його місце таке ж опудало…», «одного не зрозумію – де Кабаєва?», «і попіл кислоти розчинити», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах

На цей раз Володимир Путін став героєм яскравою фотожаби після загострення в Сирійській Республіці, де воює Туреччина, Росія і урядові війська.

У звичному для себе стилі лідера Російської Федерації висміяв відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабе можна побачити Володимира Путіна з ножем у руці, який взяв у заручники турецький помідор.

"Не стріляйте, у мене заручник", - йдеться у підписі до фотожабе Сергія Йолкіна.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін зазнає чергове фіаско на Близькому Сході, а росіянам потім розповість про "геополітичному успіху".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.