В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який схопився за пензлик і почав «перефарбовуватися»

Як повідомляє Politeka, фотожабу опублікував художник Сергій Йолкін в Facebook.

«Всім знову потрібна перебудова», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку видно, що Путін схопився за пензлик і малює собі родима пляма, як у Горбачова. Однак у нього воно зроблено у формі анексованого українського Криму. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Враховуючи, що Путін готує нам чучхэ-конституцію, думаю, що причесон сімейства кімів був би більш доречний», «Пляма у формі Криму?», «грим не допоможе!», «Пунтику не допоможе ніякий ребрендинг», «чекайте лебедине озеро», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, незвичайного російського президента Володимира Путіна засікли на заході в Сочі. Путіна в черговий раз підловили на використанні двійника. Про це повідомляється в Телеграм-каналі "AllГолобуцький". За словами автора поста, "почервонів" дублер російського лідера відвідав чемпіонат "Ліги бойового самбо", який проходив у Сочі, і кардинально відрізняється від "синюшного" Путіна, який буквально перед цим засвітився в Санкт-Петербурзі на іншому заході.

"Таке враження, що запасні закінчилися, і просто шерстю набили піджак, брюки взагалі величезні якісь напхали, і поставили на сцені. Бо цей яйцеголовый з червоним писком ну зовсім не схожий на того синюшного, морщинистого, з плоским писком, який був у Петербурзі 19 лютого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".

Також Politeka писала, що раптово "підріс" Путін зганьбився на весь світ.