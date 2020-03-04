В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за витівку з Конституцією, яка дещо нагадала
Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Сергій Йолкін в Facebook.
Так, опублікованому знімку видно, що в 2014 році Росія мухлевала з даними аналізів своїх спортсменів. В результаті – вони були позбавлені можливості виступати на Олімпіаді під власним прапором.
Тепер же Путін хоче внести Конституцію, що наштовхує на можливі небезпеки. На це звернули увагу і користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що російський хокеїст клубу НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін, який є топ-спортсменом РФ, обрушився з критикою на адресу президента РФ Володимира Путіна.
Своє невдоволення владою і тим, що відбувається в Росії Панарін висловив в інтерв'ю YouTube-каналу "Всьому Головін".
"Думаю, Путін вже не розуміє, де добре, а де погано, Мені здається, йому психологічно вже не так просто тверезо оцінювати ситуацію. Є багато людей, які кажуть йому якісь речі і підводять його до рішень. Якщо тобі всі двадцять років говорити, який ти молодець і все правильно робиш, ти хіба будеш бачити свої помилки?", - сказав Панарін.
Хокеїст навів приклад США, де президент може бути обраний максимум на два терміни, а також висловив думку, що Путін засидівся у влади.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.