В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за витівку з Конституцією, яка дещо нагадала

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Сергій Йолкін в Facebook.

Так, опублікованому знімку видно, що в 2014 році Росія мухлевала з даними аналізів своїх спортсменів. В результаті – вони були позбавлені можливості виступати на Олімпіаді під власним прапором.

Тепер же Путін хоче внести Конституцію, що наштовхує на можливі небезпеки. На це звернули увагу і користувачі мережі.

Раніше ми писали, що російський хокеїст клубу НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін, який є топ-спортсменом РФ, обрушився з критикою на адресу президента РФ Володимира Путіна.

Своє невдоволення владою і тим, що відбувається в Росії Панарін висловив в інтерв'ю YouTube-каналу "Всьому Головін".

"Думаю, Путін вже не розуміє, де добре, а де погано, Мені здається, йому психологічно вже не так просто тверезо оцінювати ситуацію. Є багато людей, які кажуть йому якісь речі і підводять його до рішень. Якщо тобі всі двадцять років говорити, який ти молодець і все правильно робиш, ти хіба будеш бачити свої помилки?", - сказав Панарін.

Хокеїст навів приклад США, де президент може бути обраний максимум на два терміни, а також висловив думку, що Путін засидівся у влади.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.