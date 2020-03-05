Днями російський президент Володимир Путін вніс до Держдуми нові поправки, які стосуються Конституції

Одна із запропонованих змін особливо спантеличила росіян, пише Politeka.net.

Одна з поправок написана так: «Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також спадкоємність у розвитку російської держави, визнає історичну державну єдність, що склалася».

Експерти, журналісти і прості росіяни поставили питання: а як же бути з невіруючими, яким предки не передали віру? І як бути з нормою Конституції про світську державу?

У відповідь прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи перестане РФ, якщо поправки приймуть, бути світською державою, і як держава буде ставитися до атеїстів.

Хоча дати пояснення соратник Путіна не зумів, він все ж сказав: "Очевидно, що держава свій світський характер не втрачає».

Варто відзначити, що раніше патріарх Кирило запропонував згадати Бога в Конституції. Як він зазначив, більшість росіян вірить у Бога, до того ж в гімні також згадується про Бога.

Дану новину стали активно обговорювати в мережі. Так, карикатурист Сергій Йолкін представив новий малюнок. На зображенні: Конституція, в яку входять предки, Бог, і союз М і Ж.

"Конституція не гумова!", - написано на картинці.

За три години пост зібрав сотні лайків та багато коментарів.

"Чому дружина не з синцем?", "Серж, ви , мій друг, забезпечені роботою на все життя! )))", "Впровадження Держради не розкрито", "Конституція як багатотомник. Кожній статті свій том", "Чи можна мужику палити по конституції? Що каже профільний комітет держдури?", "Не занудьгуєш "в нашому Діснейленді", "а чому конституція не мироточить? пора вже", "Не просто гумова, а прямо виріб #1", "Ще про дзюдо і будівництво спортмайданчиків", "Примус до заняття конституцією", "Сил не вистачає", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що також планується закріпити в Основному законі категорію шлюбу як союзу чоловіка і жінки.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

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