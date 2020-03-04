У глави РФ є виправдання всім своїм проколів

Нове інтерв'ю російського президента Володимира Путіна одному з головних пропагандистських ресурсів викликало шквал обговорень

Зокрема, росіян розлютило пояснення глави держави, чому не зростають їхні доходи вже протягом багатьох років, передає Politeka.

Тяжке становище громадян Путін пояснив… падінням ціни на нафту. Відповідне відео на своїй сторінці в Twitter опублікував блогер під ніком Професор Преображенський.

Путин: доходы людей упали, потому что упала цена на нефть.



Опять Путин проговорился о том, что ничего с 90-х не изменилось.

Нефть дорогая - есть деньги. Нефть подешевела - нет денег.

И если цена нефти станет, как в 90-х, то и зарплаты с пенсиями будут, как в 90-х. pic.twitter.com/OBcW4G6eZz — Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 4, 2020

В кадрі ведучий говорить президенту РФ, що за останні роки добробут росіян значно погіршився.

У відповідь глава держави абсолютно погоджується з цим і пояснює, що виною всьому ціни на нафту.

«Мене турбує, що така стагнація сталася у реальних доходах населення. Ну, пояснення є. Насамперед вони пов'язані з падінням цін на енергоносії. Поки все у нас росло, нафта була по сто доларів за барель і більше. А зараз 60. Різниця є? У два рази майже».

Серед інших перлів, які прозвучали в ефірі «20 питань Володимиру Путіну» президент РФ назвав головну відмінність між застоєм і стабільністю в Росії.

«Економічна стабільність – це база для розвитку. І взагалі, стабільність – це завжди база для розвитку. А застій – це, по суті справи, рух назад, ніякого розвитку. Ось у цьому головна відмінність», – видав він.

За його словами, наприкінці 1990-х років у країні були жебраками 42 млн людей, а станом на сьогодні – «все» близько 13,5 млн чоловік.

Ще одне виправдання злиднів – світова економічна криза 2008 року. Коли ведучий нагадав Путіну, що на початку свого президентства він обіцяв доветси зарплати росіян до 2700 доларів, той відповів, що так би і було, якби не криза.

«Ми до 2008 року планували подвоїти ВВП. І на базі подвоєння будували соціальні плани. У 2008 році ми практично досягли цієї планки. Вибухнула світова економічна криза. Не з нашої вини, вона прийшла до нас ззовні… Але, чесно кажучи, не ми в цьому були винні».

В мережі користувачі не стримувалися.

«Ні за що не може стати чесним - хитрує на очах у всієї країни -- доходи у росіян впали, тому що корупції і злодійства перейшли всі мислимі межі - та й танки замість масла!», «Путін = брехня. Путін = війна. Путін = злидні. Прості, але не очевидні для росіян речі», «Тут головне не переплутати. За підвищення доходів росіян потрібно дякувати ВладімВладіміровичу, за падіння доходів - лаяти ціни на нафту!», – пишуть у коментарях.

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