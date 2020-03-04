В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який зізнався в «залежності»

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував пропагандист Дмитро Смірнов.

«Ну ми ж хотіли піти від нафтозалежності. Путін: Ми хотіли піти і поступово йдемо, до речі кажучи. Ми реально йдемо від цього, тому що частка ненефтегазових доходів, вона зростає. Але це вимагає часу, це не зробиш одним клацанням пальців», - йдеться в повідомленні.

- Ну мы же хотели уйти от нефтезависимости.

Путин: Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов, она растёт. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев pic.twitter.com/n2E6ntGIcI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 4, 2020

Звернемо увагу, що росіяни сприйняли слова Путіна їдкими коментарями, про що говорять коментарі під кадрами.

«Справжній фантазер», «Це днище», «Це на голову не налазить!», «у нього вже навіть простого логічного мислення немає», «Ссска невже крім платних охоронців є люди хто вірить цьому єба*стежку», «день бабака», «Малограмотний, не володіє освітою та професійними знаннями для такої посади завідувач клубом. Відставний майор на пенсії», - пишуть вони.

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Президента Росії Володимира Путіна продовжують всіляко висміювати за зміни, які він хоче внести в Конституцію.

На цей раз лідер Кремля став героєм нової політичної карикатури, яку у своєму Facebook опублікував художник Сергій Йолкін.

На ній він зобразив низькорослого Володимира Путіна, міркує про Конституції, і Бога, який ошелешений задумами президента Росії.

"Я прийму рішення - бути Богові в Конституції чи ні... Не дай Бог...", - йдеться у підписі до публікації.

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