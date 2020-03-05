Путін не може без ганебних витівок

В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за ганебну ситуацію в популярному музеї

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував блгер Vitauskas в Twitter.

«Джулія Луї-Дрейфус розповідає, як для Путіна влаштували приватний тур віденського музею. Думали про збирачів біоматеріалів - був жарт? "Найвпливовіший політик сучасності" "якого всі бояться" скрізь їздить зі своїм особистим туалетом. Його поставили прямо перед входом у музей», - йдеться в повідомленні.

Джулия Луи-Дрейфус рассказывает, как для Путина устроили частный тур по венскому музею.

Думали про сборщиков биоматериалов - была шутка? "Самый влиятельный политик современности" "которого все боятся" везде ездит со своим личным туалетом. Его поставили прямо перед входом в музей pic.twitter.com/6soARZHH2y — Vιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) March 5, 2020

Звернемо увагу, що користувачі не стримували свої емоції, про що говорять коментарі під відео.

«Плешиво-ботоксный став клоуном воистине світового масштабу», «Ніяк не можна залишати свої біоматеріали. Інакше всіх двійників вирахують», «Англійська вимова прізвища майже ідеально передає суть сказаного - Володимир Пупин. У перекладі на російську - Володимир Срущий. Ну, а че, був Іван Грозний, Микола Кривавий. А зараз, Володимир Срущий», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, в інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який зізнався у «залежно». Кадри опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.

«Ну ми ж хотіли піти від нафтозалежності. Путін: Ми хотіли піти і поступово йдемо, до речі кажучи. Ми реально йдемо від цього, тому що частка ненефтегазових доходів, вона зростає. Але це вимагає часу, це не зробиш одним клацанням пальців», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.