Нардеп Ілля Ківа здивував новою скандальною витівкою після голосування за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки

Депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» вирішив пожартувати над Рябошапкой після того, як останнього звільнили з посади генерального прокурора. Як повідомляє Politeka, відповідне відео опублікував у своєму Твіттері блогер Денис Казанський (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз).

В день голосування по своєму звільненню Рябошапка виступив перед депутатами, після чого достроково покинув зал Верховної Ради. На кадрах можна побачити, як після цього Ківа підходить до порожнього крісла генпрокурора і виливає на нього пляшку води.

«Дві хвилини тому тут був генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Все, що від нього залишилося, – це мокре місце. Ось цей сцикун, як він збирався боротися зі злочинністю?», - поцікавився Ківа.

Згодом у мережі з'явилися фотографії, судячи з яким таблички з ім'ям Рябошапки зняли з дверей його кабінету і викинули прямо в сміттєву корзину.

Раніше ми писали, що Ілля Ківа влаштував дивну акцію у стінах Верховної Ради. Депутат від «Опозиційної платформи - за життя», раніше неодноразово потрапляв в скандали, вирішив привітати своїх колег-жінок з початком весни. Для цього Ківа влаштував показову роздачу квітів прямо в стінах парламенту.

У вівторок, 3 березня, Ківа з'явився в Раду з оберемком квітів. Разом зі своїми помічниками він почав роздавати квіти всім присутнім жінкам, в тому числі і журналісткам.

Втім, судячи з що з'явився в мережі відео, ініціативу нардепа оцінили не всі: деякі жінки відмовлялися від квітів.

«З святом! З святом весни! Візьміть, це всім дівчатам…Ну візьміть», - запропонував Ківа однієї з журналісток, однак та принципово відмовилася від запропонованого букета.

Українці активно обговорюють акцію Ківи в соцмережах. При цьому багато хто не бачать в ній особливого сенсу.

А чего его в "Слугу народа" не взяли? Нормальный же депутат. Смотрите какой веселый и остроумный. pic.twitter.com/1LLUk4LPM3 — Денис Казанський (@den_kazansky) March 6, 2020

Нагадаємо, Ківа зізнався, що робив під час голосування за важливий закон у Раді.

Як повідомляла Politeka, скандальний Ківа перейшов всі межі і влаштував українцям рознос з-за 23 лютого.

Також Politeka писала, що "рукоблуд" Ківа відзначився новою витівкою в Раді: "голою дупою на обличчя".