В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який уявив себе пророком

Як повідомляє Politeka, знімок опублікував художник Сергій Йолкін в Twitter.

Так, Путін зображений у вигляді Мойсея, який в руках замість скрижалей тримає табличку з написом «Конституція». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Він перший за борт полетить», «на ковчег його», «Це ж Сусанін», «Судячи з напрямку двадцятирічного руху в бік якогось стародавнього архаїчного царства, швидше, виходить хтось рівно навпаки», «Будь-якого вождя треба підкидати 2 рази..а ловити один раз...», «Хоч би ці "скрижалі" його з гори в прірву викрали!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 22 квітня в Росії відбудеться референдум щодо поправок до Конституції, над якими зараз старанно трудяться в Кремлі.

Однак у свій час російський президент Володимир Путін, який, власне, й ініціював «рихтування» основного документа держави, запевняв, що ніколи не буде нічого міняти в Конституції.

Над словами глави РФ пожартували в блозі «Вуса Пєскова» в Twitter, нагадавши як його запевнення, так і «передбачення» лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

«Образливі, на мій погляд, для нашого народу і країни поради поміняти Конституцію. Мізки їм треба поміняти, а не Конституцію», – віщає в одному з інтерв'ю свіжоспечений молодий президент РФ Володимир Володимирович.

Нагадаємо, Путін на камеру зізнався в залежності і розгнівав росіян.

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.