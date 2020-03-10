Тиждень почався не дуже добре для російського президента Володимира Путіна

Як стало відомо, у понеділок, 9 березня стався обвал нафтових котирувань, різко впали і провідні європейські індекси. Як повідомляють спеціалізовані видання, ціна нафти на азіатських ринках впала більш ніж на 31%.

Дана ситуація виникла після того, як за три дні до цього країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Котирування падіння нафти призвели до падіння курсу рубля. Путін приблизно за тиждень до цього говорив, що бюджет країни збалансований за ціною в 42,4 долара за барель.

Тому падіння цін на нафту нижче цього показника може підірвати курс російської валюти.

Дана тема з падінням цін на нафту була висміяна карикатуристом Альошою Ступіним. На сторінці художника з'явилося зображення Путіна. Російський гарант постав в одних штанях з кишенями, а також з поясом з бляхою. На голові президента - шапка-вушанка закинута набік.

Поруч з Путіним лежить відро, з якого вилилася чорна рідина.

"Нафта впала", - написано на картинці.

За 8 годин пост зібрав багато реакцій у ФБ і кілька коментарів.

""Вона впала", - сказав В. Путін з сумною усмішкою на обличчі", "Треба було щоб на голову. І замість шапки відро", "..але ви тримайтеся..(с)","Може не нафта у нього впала?", "краще б аннушка розлила олію", "І обіцяють на довго", "Яка сумна новина", "Дежавю? Знову ...", "Агонь", "Саудити тепер фашисти", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який злякався коронавірусу.

Комічні кадри опублікував блогер Олександр Торн у Facebook.

На відео Путін панікує при словах про те, що коронавірус вже пробрався в Росію. У зв'язку з цим він вирішує підглянути, як на епідемію відреагували лідери інших країн.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін став об'єктом для нових насмішок в соціальних мережах на фоні внесення змін в Конституцію РФ. Героєм своєї нової політичної карикатури його зробив відомий російський художник Сергій Йолкін.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

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