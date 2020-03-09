Падіння цін на нафту висміяли рубав фотожабой президента Росії Володимира Путіна і саудівського короля

На кадрі зображений Володимир Путін, який стоїть біля жовтої труби з вентилем. На самій трубі розташувався саудівський король у білому вбранні та зі злісною усмішкою. Про це пише Politeka з посиланням на відомого карикатуриста Сергія Йолкіна.

"Я твій нафту труба-ціна(труба закреслено) шатал!", - написано на картинці.

Користувачі почали активно обговорювати фотожабу:

"Я твою маму ИГИЛ", "Нафта не повинна коштувати більше 40 доларів за барель. В ідеалі це має бути $ 25. ТРАМПНАШ!", "Мистецтво актуально завжди!", "Сєчін переодягнувся одного розігрує!", "Повість про те, як посварилися Вован Володимирович і Сауд Арабович", "На скільки я зрозумів араби то якраз і не хотіли цього, це ми самі там труби шатаем всім", "А Путін мовчить у відповідь", "Він знову взяв загрозливу паузу", "Такої ціни напевно і в 2014 не було. Сьогодні для Росії "супер понеділок".

Раніше ми повідомляли, що рекордний обвал нафти, а слідом за нею і рубля, з якими зіткнулася Росія, можуть спричинити за собою ще більш серйозні наслідки.

Про це заявляють експерти-економісти.

Відзначається, що вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в травні 2020 року на біржі ICE в Лондоні знизилася до 31,02 долара за барель. І це стало для Росії повною несподіванкою. На цьому тлі сильно впав і російський рубль.

"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди [c ОПЕК", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинним товарам агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

А ще Politeka писала, що Путін цинічно виправдався за злидні в Росії

Також Politeka повідомляла, що ціни на нафту і рубль рекордно впали, такого не було з 1991 року



