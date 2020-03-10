В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який захотів правити країною вічно

Як повідомляє Politeka, фотожаби буквально засипали мережу.

Так, на одній з них Путін нібито знаходиться на похоронах Конституції Росії, єхидно при цьому посміхаючись і позуючи на камеру. На іншому знімку ватажок Кремля нібито зводить себе на престол.

Не менш гострою є фотожаба, де Путіна «прогнали» через додаток, яке показує людини в старості. «Важко тільки перші 20 років» йдеться на карикатурі.

«Вони там лукаві маразматики,які нібито за ідеї рівності і братерства, а у самих горять очі,Як би хапнути влади і грошей посмоктати звідти», «Ласкаво просимо в середньовіччя»,» ... але знизу постукали», «як добре що я не живу в РФ, ух», «Божемойбля*ть, хто ж це лобіює!?)», - пишуть вони.

До цього ми писали, що глава країни-агресора Володимир Путін продовжує марити тим, що на Росію хтось планує напасти. Скандальну заяву він зробив в інтерв'ю пропагандисту.

Гучне інтерв'ю з соціальних мереж поширив кремлівський пул, в який входить безліч різних пропагандистів.

На цей раз Володимир Путін відзначився заявою про нову кривавій війні.

зокрема, лідер Кремля пригрозив розв'язати нову бійню за умови, якщо на Росію нібито хтось спробує напасти. Ця заява прозвучала, коли Володимир Путін згадував результати "Великої вітчизняної війни".

"І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине", – заявив Путін на камеру.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.