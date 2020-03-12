В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який через можливість позбутися влади пішов на крайності

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Сергій Йолкін в Facebook.

Так, Путін зображений у вигляді змії, яка поїдає сама себе. Як відомо, цей символ, коли змія поїдає сама себе, є чином нескінченності і вічності. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Нуль без палички», «граф Нулін», «так от яке воно, обнулення», «в рот мненоги», «Головне - паличку не малювати. Це стаття», «Майже сферичний у вакуумі», «Бос-Ураборос», «щоб тобі подавиться», - пишуть вони.

До цього ми писали, чтороссийский президент Володимир Путін став героєм нової політичної карикатури. У звичному для себе стилі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка вирішив висміяти російський художник Сергій Йолкін.

Він вирішив зобразити президентів РФ і Білорусі у вигляді спортсменів, які змагаються на лижах.

"Жодних поступок щодо мит на нафту. Фініш", - йдеться у підписі до карикатурі, на якій Олександр Лукашенко обганяє свого колегу з Кремля.

Користувачі з гумором відреагували на карикатуру і зазначили, що Володимира Путіна обставили навіть наближені торгові партнери.

"Молодець Батька, незалежність країни за жижу не продав", "Лукашенко обвалив ринок нафти!", "Бацькові тепер вигідніше купувати нафту на американській біржі. Слава маразматику Путіну!", "Твоє обличчя, коли не послухав ВВП і прикупив нафту у норвегов за дофуя, а через 2 місяці ціна пробила дно!", "Зараз з газом з Україною буде - нікуди буде нафту подіти, побіжить Сєчін до Лукашенка за контрактом", "У саудитів потрібно купувати, тепер щоб насолити Росії вони батькові мегаскидки запропонують", - жартують вони в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.