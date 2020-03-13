Смертельно небезпечний коронавірус COVID-19 поширився по всьому світу

Люди в паніці, тому вдаються до різних методів, щоб уберегтися. Фахівці кажуть, що не варто відвідувати масові заходи, а також потрібно часто мити руки з милом. Такі профілактичні методи будуть перешкоджати зараженню і поширенню хвороби.

Проте в Росії, незважаючи на попередження, пройшов масовий захід. Так, сотні віруючих вишикувалися до частинки мощей пророка Іоанна Предтечі, яку привезли в Казанський собор Петербурга з Єрусалиму, пише fontanka.ru.

Дівчина-волонтер для деякої обережності стояла біля мощей з ганчіркою, намагаючись витирати сліди від поцілунків. Чи варто говорити, що за всіма вона не встигала.

Також віруючі доторкалися і цілували чудотворну ікону, дорослі навіть підносили до неї дітей.

Варто відзначити, що раніше РПЦ порадила дезінфікувати ікони і просила прихожан бути стриманими, адже до коронавірусу не можна ставитися легковажно.

Пост з фотографіями з собору з'явився в Твіттері. Він зібрав трохи лайків і коментарів.

"Блд, вони цілують скло, що закриває ікону. Муд**ье", "так колдунство не спрацює", "відмінно! Коронна Благодать роздати всім. Почати з несамовито віруючих ...", "після 20 років путінізму залишатися християнином, та ще й православним - це ФІНІШ! ", "Через ганчірочку зловлять Кишкову паличку, Паратифи, Холеру...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в Центрі громадського здоров'я України з початку року до 12 березня отримано 46 підозр на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Так, з усіх перевірених підозр українців на коронавірус, тільки один випадок підтверджений.

Раніше повідомлялося, що лікар Євген Комаровський у зв'язку з коронавірусом розповів - здоровій людині носити маску потрібно тільки в тому випадку, якщо вона контактує з людиною з підозрою на COVID-19.

Також маску слід надягати людині, якай кашляє і чхає.

Що стосується правильного використання масок, то вони є ефективними у зв'язці з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.

Нагадаємо, що коронавірус прорвався в "ДНР", у бойовиків паніка: "Закривай кордон!".

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