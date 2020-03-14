На початку року Володимир Путін заявив про те, що російська Конституція вимагає низки поправок

Через деякий час Держдума підтримала "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, пише Рoliteka.net. Таким чином, російському гаранту відкрили пряму дорогу до президентства як мінімум до 2036 року.

Екс-помічник глави держави Владислав Сурков повідомив, що якщо поправки до Конституції уточнять повноваження президента, то з юридичної точки зору з'явиться необхідність обнулити президентські терміни.

Як зазначив Сурков, з новими повноваженнями це буде вже інший інститут президентства і на нього не зможуть поширюватися обмеження старого.

Про те, що Путін готується до "обнулення" стали активно обговорювати в соцмережах. Зокрема художник Сергій Йолкін опублікував яскраву карикатуру. На малюнку перед підписниками постає Путін, який вимовляє: "Швидше" Несіть мені мій обнулятор!".

За шість годин публікація зібрала понад 700 лайків та багато коментарів.

"Ліва рука зачот", "Іннагуратор переробили?", "Більшу частину населення обнулили: обнулили надії, пенсії і пенсійний вік теж. За великим рахунком ми самі себе обнулили: своєю пасивністю, особливо це відноситься до вчителів та інших бюджетників. Але нічого, скоро будемо ставити пам'ятники коронавірусу... коронавірусу-визволителю", "Двох точок над Ö не вистачає ;", "Сергію, чи не могли б ви, йдучи назустріч побажанням трудящих, написати картину на тему "covid-19 обнуляє путіна" ? Або цей сюжет заборонений на території РФ?", "Цікаво, в якому магазині його продають?))) Принесемо, якщо просить...", "Краще анигилятор", "КонстиПуція", "Обнулити і транклюкировати", "Сергію, не обнулятор, а öбнулятор))", "Потрібен досвідчений обнулятор. Табакеркою забезпечимо", "Обнулято-залежність в останній стадії...)))", "Не обнуляй, та необнулимим будеш...", "Öбнулись!", "Бажано транклюкатор", "Краще - корону", "А що знову сталося? мммм..", - написали користувачі мережі.

Варто зазначити, що зараз Росія готується до Всеросійського голосування 22 квітня по поправкам до Конституції.

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