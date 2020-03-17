Смертельно небезпечний коронавірус COVID-19 поширився по всьому світу

По всьому світу приймаються бери безпеки, щоб недуга відступив, пише Politeka.net. Люди в паніці, однак знаходиться місце і для гумору.

Так, художник Альоша Ступін опублікував нову карикатуру, яка висміює так званих ватників (іронічне прізвисько людей, які висловлюють проросійські і патріотичні настрої, зокрема, радикально-налаштовані громадяни).

Прийнято вважати, що ватники вживають алкоголь і носять ватник, валянки, і шапку-ушанку. Автор карикатури саме таким зобразив даного персонажа.

На картинці постав зазначений ватник з пляшкою й чаркою. У нього відкритий рот і широко розкриті очі, а він рухається у бік коронавіруса. Останній тікає від людини зі словами: "Ну його нах, ще якусь заразу підхоплю".

За 10 годин публікації в Твіттері і Фейсбуці зібрали сотні лайків та багато коментарів.

"Путін якийсь округлий. Обжерся, чи що?" "Боїться ватовірус підчепити", "Колобок))", "Клин клином ВИБИВАЮТЬ, у нас він не приживеться, не ті комфортні умови (умовно теплих і благополучних країн), тут йому НЕ БУДУТЬ приділяти стільки уваги (пестити і плекати). Образиться і піде. А, якщо серйозно, то, схоже, ми прямуємо до самокарантину", "нас не бере через зайву хромосому", "Чуєш, коронавірус, третім будеш?", "Зліва вірус, а хто праворуч?", - написали користувачі мережі.

За даними на 15 березня, число хворих COVID-19, викликаного коронавірусом нового типу, по всьому світу становить понад 153,5 тисяч осіб, 5735 з них померли.

Нагадаємо, фахівці кажуть, що для уникнення зараження, не варто відвідувати масові заходи, а також потрібно часто мити руки з милом.

Проте в Росії, незважаючи на попередження, пройшов масовий захід. Так, сотні віруючих вишикувалися до частинки мощей пророка Іоанна Предтечі, яку привезли в Казанський собор Петербурга з Єрусалиму.

Віруючі без страху заразитися цілували один за одним ікони. При цьому скло іноді протирала однієї ганчіркою дівчина-волонтер.

Нагадаємо, що коронавірус прорвався в "ДНР", у бойовиків паніка: "Закривай кордон!".

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