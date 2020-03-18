Путін більше не знає, чим себе зайняти

В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який осоромився витівкою з короною

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Альоша Ступін в Twitter.

Так, Путін на ній лежить зі спущеними штанами, а корона надіта на його п'яту точку. При цьому доповнює її колорадская стрічка. Знімок спровокував справжній знімок серед користувачів мережі.

«найголовніший корона вірус», «розквіт через 20 років», «геніально», «боже, срамота!», «це ж коронаворус», «жопа всієї Русі», «робот Федір – це ти?», «здається, двійник Путіна того, поїхав. Несіть нового!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін часто стає героєм фотожаб. Особливо нові кратинки спливають після скандальних заяв і дій гаранта.

Так, нещодавно Держдума підтримала "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна. Таким чином, існує ймовірність, що Путін ще десятки років пробуде при посаді.

Експерти кажуть, що якщо поправки в Конституцію, які збираються внести, приймуть, то з юридичної точки зору з'явиться необхідність обнулити президентські терміни.

В результаті це буде вже інший інститут президентства і на нього не зможуть поширюватися обмеження старого.

Відомий соратник Путіна, глава Чечні Рамзан Кадиров, підтримав ідею обнулення строків президента. За його словами, норма Конституції РФ про обмеження термінів перебування президента на посаді повинна бути назавжди виключена з Основного закону.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.