Соратнику російського президента Володимира Путіна виповнилося 70 років

Новину про таку круглу дату не зуміли пройти користувачі мережі, пише Politeka.net.

Так, ювілей 21 березня цього року відсвяткував глава МЗС РФ Сергій Лавров. Це досить скандальна особистість, яка сидить на своєму посту вже 16 років.

Користувачі мережі розмістили забавну фотожабу з нагоди свята. На відфотошопленому знімку Путін цілує коня, а замість його морди пририсовано обличчя Лаврова.

"70", - коротко підписали автори поста в Твіттері.

За день пост зібрав понад 60 відміток "Подобається" і трохи коментарів.

"...але приймеш ти смерть від коня свого...", "Мій вірний кінь!", "Коронавірус в подарунок", "Син коня Будьонного? А, Лавринян!", "Коні стільки не живуть", "Ласти і клей в подарунок, фашистська м**зь", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, минулого місяця Сергій Лавров приголомшив заявою, що Міністерство закордонних справ України збирається обмінюватися послами з Росією.

Однак тоді ще чинний глава МЗС України Вадим Пристайко спростував це повідомлення.

За його словами, переговори з Лавровим почнуться по телефону, якщо той йому подзвонить.

"Незважаючи на все це відношення, незважаючи на те, що це країна-агресор, яка вбила майже 14 тисяч наших людей, МЗС існує у нас українців для того, щоб навіть у найважчі часи, зціпивши зуби, вести переговори», - відзначив тодішній міністр.

Раніше ми писали, що карикатурист Сергій Йолкін вирішив колко пожартувати над Путіним через те, що його не покажуть.

Художник намалював картинку, де президент в костюмі стоїть і упер руки в боки. Над головою Росії висить цитата: "Як це зняли з ефіру?".

Твіт встиг набрати більше 150 репостов і майже 500 лайків за нетривалий час.

Нагадаємо також, що Путін осоромився черговим маренням заявою.

Лідер Кремля розлютив росіян реакцією на те, що його в Російській Федерації часто порівнюють з царем.

"Це не відповідає дійсності. Я ж працюю кожен день, я не царствую", - заявив він тоді.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.