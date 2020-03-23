Російський президент Володимир Путін голосно осоромився в розпал епідемії коронавіруса

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи гнівних коментарів в соціальних мережах стало рішення Володимира Путіна направити в Італію засоби захисту, комплекси для дезінфекції і медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Пафосний пост в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Путін зателефонував прем'єру Італії і у відповідь на його прохання пообіцяв допомогу в боротьбі з коронавірусом: Росія поставить італійцям засоби захисту, мобільні комплекси на базі "КАМАЗу" для аерозольної дезінфекції, направить лікарів. Це доручено зробити міноборони з допомогою літаків ВКЗ", - сказано в публікації.

Росіяни гнівно відреагували на пост Смирнова і зазначили, що Володимиру Путіну дорожче італійці, ніж жителі РФ.

"А нам маски і антисептики в аптеки?", "А хто нам допоможе?", "Геополітик х*ров, а в росії нехай мруть", "Усі зашкварні диктатори допомагають країнам, де вкрадене зі своїх країн бабло і живуть їхні сім'ї", "Тепер ясно чому немає масок в аптеках, велич важливіше", "Правильно робить.За це його проклянуть мільйони росіян.Треба б і Америці допомогти", "А своїм вистачить? Або бий своїх, щоб чужі боялися?", "А Росії — гречка і цілування мощей!", "Як би дід тепер Італію не захопив. Його улюблена тема у важку хвилину під приводом допомоги захоплювати території", - пишуть вони у комментариях.

Раніше ми повідомляли, що російський президент Володимир Путін осоромився черговим маренням заявою. На цей раз лідер Кремля розлютив росіян реакцією на те, що його в Російській Федерації часто порівнюють з царем.

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.

"Як ставитеся до того, що вас називають царем? Путін: Ну це не відповідає дійсності. Я ж працюю кожен день, я не царствую. Цар сидить, зверху поглядає і каже: ось накажу, і зроблять. А сам тільки шапку приміряє і виглядає в дзеркало. Я працюю кожен день", - йдеться у публікації.

Користувачі гнівно відреагували на пост Смирнова і назвали Володимира Путіна сором'язливим злодюжкою. Інші припустили, що президент важко хворий і йому потрібно терміново звернутися до лікарів.

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