У Росії оголосили "канікули" через коронавірус, що поширився
У зв'язку з цим глава Кремля Володимир Путін оголосив наступний тиждень неробочим, пише Politeka.net.
В мережі не тільки бурхливо обговорили новину, але і вирішили трохи висміяти. Так, художник Сергій Йолкін намалював карикатуру.
На картинці постав Путін, який з трибуни заявляє наступне:
"Робітників з фабрик! Селян з землі! На канікули", - оголошує намальований Путін, який нагадує російського революціонера Володимира Леніна.
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Пост за годину зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.
"Краще два тижні посидіти вдома і поголодувати. Чим опаришів годувати на 2 метри нижче землі. Сидіть вдома чудики, це ж для вашого самозбереження. І не їздите, що потрапило", "Ялицю б Йолкину знайти може заспокоїться? 😉", "Їсти що народ буде?", "Точно так само можна зараз зображати правителів всіх країн світу", " У всіх взагалі-то карантин, а у цього - тижневі канікули. Малюнок правильний", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Володимир Путін виступив з екстреним зверненням. За словами російського президента, у зв'язку з пандемією коронавірусу, референдум по конституції переноситься на невизначений термін.
Крім того, в РФ оголосили тижневі вихідні, малий бізнес отримає податкові канікули і знижену ставку соціальних виплат, а росіянам пообіцяли соцпідтримку.
Раніше повідомлялося, що Володимир Путін побував у лікарні московського селища Комунарка. Для своєї безпеки російський гарант надів яскраво-жовтий захисний костюм і респіратор.
Люди в соцмережах почали бурхливо обговорювати вчинок глави держави, а художник Сергій Йолкін намалював влучну карикатуру на тему.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.