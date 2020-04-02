Як відомо, в Росії, нарешті, ввели карантин

Тепер громадяни РФ мають самоізолюватися, пише Рoliteka.net. Навіть планується контролювати виходи на вулицю з допомогою камер спостереження та інформації стільникових операторів.

Тим часом стало відомо, що у головлікаря московської лікарні в селищі Комунарка Дениса Проценка, який тиснув руку російському президентові Володимиру Путіну, діагностували нову китайську хворобу.

Гарант РФ зробив тести на недугу і про їх результати доповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков. За словами останнього, всі тести виявилися негативними.

Тим часом у мережі обговорюють цю ситуацію. А художник Альоша Ступін намалював карикатуру, на якій Путіна ранить злощасна хвороба під час фехтування.

"Добрий мушкетер", - написано на картинці.

За вісім годин пост у Фейсбуці і Твіттері зібрав сотні лайків та багато коментарів.

"Корону у вірусу вкрав, як Крим", "Не було б щастя, та нещастя допомогло!", "Невже туше...", "По*й, всерівно двійник", "З яйцями мушкетер", "Коронувався)", "Пророча", "Вже фсьо?", "Вірус з яйцями, як належить", "З удмуртом можна попрощатися", "Кхе-кхе", "Короною прибитий)) )", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Путін вирішив-таки самоізолюватися через епідемію. Фото з бункера "порвало" мережу.

На знімку видно, що російський лідер сидить один у кімнаті без вікон за великим столом, на якому стоїть комп'ютер, трохи віддалік розташований плазмовий телевізор - саме на нього спрямував свій зосереджений погляд президент.

Позаду нього встановлено державний прапор РФ.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, а деякі припустили, що це все "показуха".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.