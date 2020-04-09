Президент Росії Володимир Путін знову потрапив в халепу, переплутавши історичні факти
Так, російський лідер порівняв боротьбу проти китайського вірусу з набігами печенігів і половців.
«Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавіруснуу», - заявив Путін під час наради з керівниками суб'єктів Російської Федерації з питань протидії поширенню вірусу.
Все б нічого, проте, Путін не врахував, що печеніги й половці робили набіги на Київську Русь у 10-12 століттях, і коли це відбувалося, Московського князівства ще і в помині не було (воно виникло в кінці 13 століття).
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Конфуз Путіна активно обговорюють в мережі:
"біла гарячка їх мучила й досі ніяк не хоче відпустити..."
"І при чому тут воно до печенігів? вірус тобі в горлянку"
"походу таки збожеволів остаточно.. тепер ще війну якимось печенігам оголосив"
"Коли печеніги з половцями краяли Україну-Київську Русь, мокші по болотах разом з жабами кумкали з під корчів. Це ж треба, воно себе до Русі приписує, ***** недолуге"
"Загублений...в історії"
"А чого половці і печеніги. А де фашисти і бандерівці? Вже не модно?"
Раніше ми повідомляли, у світлі цього скандалу в мережі вже встигли висміяти Путіна новою карикатурою. Президента намалювали в офіційному костюмі, поверх якого обладунки кочівника.
«Здавна половець», - підписана картинка.
«як на мене то монгол-печенегович ...з часом у Путіна якось трансформувався....», «він не зможе це носити. дідусеві тяжко буде», «боже, що це за джедай?», - писали в коментарях.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.