Президент Росії Володимир Путін знову потрапив в халепу, переплутавши історичні факти

Так, російський лідер порівняв боротьбу проти китайського вірусу з набігами печенігів і половців.

«Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавіруснуу», - заявив Путін під час наради з керівниками суб'єктів Російської Федерації з питань протидії поширенню вірусу.

Все б нічого, проте, Путін не врахував, що печеніги й половці робили набіги на Київську Русь у 10-12 століттях, і коли це відбувалося, Московського князівства ще і в помині не було (воно виникло в кінці 13 століття).

Конфуз Путіна активно обговорюють в мережі:

"біла гарячка їх мучила й досі ніяк не хоче відпустити..."

"І при чому тут воно до печенігів? вірус тобі в горлянку"

"походу таки збожеволів остаточно.. тепер ще війну якимось печенігам оголосив"

"Коли печеніги з половцями краяли Україну-Київську Русь, мокші по болотах разом з жабами кумкали з під корчів. Це ж треба, воно себе до Русі приписує, ***** недолуге"

"Загублений...в історії"

"А чого половці і печеніги. А де фашисти і бандерівці? Вже не модно?"

Раніше ми повідомляли, у світлі цього скандалу в мережі вже встигли висміяти Путіна новою карикатурою. Президента намалювали в офіційному костюмі, поверх якого обладунки кочівника.

«Здавна половець», - підписана картинка.

«як на мене то монгол-печенегович ...з часом у Путіна якось трансформувався....», «він не зможе це носити. дідусеві тяжко буде», «боже, що це за джедай?», - писали в коментарях.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.