У зв'язку з поширенням китайського вірусу, в мережі почали ходити чутки, що президент РФ Володимир Путін заховався в бункері

Представник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія 1» розповів, що російський гарант працює в дистанційному режимі і встиг скучити по спілкуванню з людьми, бо для нього це в пріоритеті.

Нещодавно Путін здивував користувачів мережі новим висловом:

«Дорогі друзі! Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу... Разом ми все подолаємо».

Пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе "журналістом кремлівського пулу", написав у своєму Твіттері пост з посиланням на пояснення Пєскова:

"Чесно вам зізнаюся, що не знаю, як це пояснити. Скажу, що президент дуже добре знає російську історію. Він постійно читає історичні матеріали, з ним дуже важко сперечатися на історичні теми".

Тим часом у мережі вважають, що російський гарант зійшов з розуму.

"Передайте йому ,що печеніги вже пішли. Можна виходити з бункера", "Ну, дик і Путін не в курсі що там несе Пєсков. Сам казав", "Як це не в курсі! він завжди несе пургу, і цар про це в курсі", "Краще б в економіці розбирався", "...ну загнув цікавеньке...що б інет постібався а заодно і історію згадав", "Добре, що про ціни на нафту і курс рубля не згадав, ну і середній клас з доходом в 17 тисяч", "Натякнув значить на щось. Нехай печеніги і половці напружаться)))", "Коли альцгеймер з деменцією зустрівся", "Пургомет)))", "Безмежно неграмотні в Росії управителі", - написали користувачі мережі.

Песков - о том, почему Путин вспомнил печенегов и половцев: Честно вам признаюсь, что не знаю, как это объяснить. Скажу, что президент очень хорошо знает российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, с ним очень тяжело спорить на исторические темы pic.twitter.com/gYjAGOczJY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 12, 2020

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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