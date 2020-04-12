У зв'язку з поширенням китайського вірусу, в мережі почали ходити чутки, що президент РФ Володимир Путін заховався в бункері
Представник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія 1» розповів, що російський гарант працює в дистанційному режимі і встиг скучити по спілкуванню з людьми, бо для нього це в пріоритеті.
Нещодавно Путін здивував користувачів мережі новим висловом:
«Дорогі друзі! Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу... Разом ми все подолаємо».
Пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе "журналістом кремлівського пулу", написав у своєму Твіттері пост з посиланням на пояснення Пєскова:
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"Чесно вам зізнаюся, що не знаю, як це пояснити. Скажу, що президент дуже добре знає російську історію. Він постійно читає історичні матеріали, з ним дуже важко сперечатися на історичні теми".
Тим часом у мережі вважають, що російський гарант зійшов з розуму.
"Передайте йому ,що печеніги вже пішли. Можна виходити з бункера", "Ну, дик і Путін не в курсі що там несе Пєсков. Сам казав", "Як це не в курсі! він завжди несе пургу, і цар про це в курсі", "Краще б в економіці розбирався", "...ну загнув цікавеньке...що б інет постібався а заодно і історію згадав", "Добре, що про ціни на нафту і курс рубля не згадав, ну і середній клас з доходом в 17 тисяч", "Натякнув значить на щось. Нехай печеніги і половці напружаться)))", "Коли альцгеймер з деменцією зустрівся", "Пургомет)))", "Безмежно неграмотні в Росії управителі", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
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