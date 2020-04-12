Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі через безглузду мрію, яку він вважає головною трагедією минулого століття

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Андрій Петренко в Twitter.

«Приїхали…», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на карикатурі зображений костюм космонавта Радянського союзу, яким тепер лякають ворон на городах. Опудало висить без ніг і рук.

«Так», «не треба сліз, утріться ватником», «боже, Путіна це б до сліз довела», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, представник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія 1» розповів, що російський гарант працює в дистанційному режимі і встиг скучити по спілкуванню з людьми, бо для нього це в пріоритеті.

Нещодавно Путін здивував користувачів мережі новим висловом:

«Дорогі друзі! Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу... Разом ми все подолаємо».

Пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу", написав у своєму Твіттері пост з посиланням на пояснення Пєскова.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.