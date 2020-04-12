Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі через безглузду мрію, яку він вважає головною трагедією минулого століття
Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Андрій Петренко в Twitter.
«Приїхали…», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на карикатурі зображений костюм космонавта Радянського союзу, яким тепер лякають ворон на городах. Опудало висить без ніг і рук.
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«Так», «не треба сліз, утріться ватником», «боже, Путіна це б до сліз довела», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, представник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія 1» розповів, що російський гарант працює в дистанційному режимі і встиг скучити по спілкуванню з людьми, бо для нього це в пріоритеті.
Нещодавно Путін здивував користувачів мережі новим висловом:
«Дорогі друзі! Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу... Разом ми все подолаємо».
Пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу", написав у своєму Твіттері пост з посиланням на пояснення Пєскова.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.