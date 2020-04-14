Такого від Путіна не очікував ніхто

Президента Росії Володимира Путіна жорстко висміяли в мережі за «царювання» в Кремлі

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Андрій Петренко в Twitter.

«#Дитина закричала: А #цар - #нульовий. Ну ніхто не засміявся...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотожабе видно один із залів Кремля, який нібито входить Путін. Однак замість нього в зал заходить нуль в діловому костюмі і з короною на голові. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Повне зеероо, але вічний сцарь», «Коли ти по життю нуль», «Кощей Бессменый», «Сам себе помножив на нуль», «Обнулений», «Нульовий пацієнт», «Дірка від бублика?», «Нуль без палички», «І старий, і голий, і плішивий, і нерозумний, загалом - НІЯКОЇ!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, над лідером Кремля Володимиром Путіним продовжують потужно насміхатися в мережі. На тлі пандемії небезпечного китайського вірусу Володимир Путін став героєм нової політичної фотожаби.

Новий шедевр зробив популярний російський художник Ігор Поночевный, який відомий всім під псевдонімом "Альоша Ступін".

На фотожабе можна побачити роздягненого Володимира Путіна, який осідлав коня і з щитом готується захищати Росію від половців і печенігів.

Користувачі з гумором відреагували на черговий шедевр Ігоря Поночевного і припустили, що свою зброю Путін міг просочити "Новачком".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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