Користувачі не стримали емоцій після жарту про карантин і пам'ятники

Як передає Politeka.net, на сторінці в соцмережі Фейсбук "Команда Зеленського" з'явився пост з креативними фотожабами. На картинках відомі українцям пам'ятники, вірніше, те, що від них залишилося, так як самі "діячі" відсутні - вирішили "залишитися вдома".

"Тарас Шевченко, Михайло Грушевський і навіть Нептун пішли додому, пам'ятники знають: карантин - не час для екскурсій. Залишайтеся вдома і діліться у коментарях такими ж крутими прикладами соціальної реклами. Будьте здорові!", - йдеться в повідомленні.

І хоч авторство не належить команді Зеленського, а арт-директору відеоагентства AND ACTION Івану Іщенкові, українці накинулися на президента з гнівними посилами.

"Шо за брєд ви малюєте ??!! Ви адекватні ???! Мене і багатьох людей звільняють, скорочують ??!! Неадеквати де заробити грошей в країні безробіття та фірми закриваються !!! А є , а комуналка, а одягнутися, а ліки !! Поверніться з космосу !"

"Знайшли на чому піаритися яке гнусне позорище..."

"Ахрєнєнний креатив. Прям як "право на помилку". Паліть ще - що ще не згоріло, згорить"

"Маразм міцнішає"

"Ви знущаєтесь?"

Раніше ми повідомляли, Зеленський закликав громадян залишатися на Великдень, який видзначається в найближчу неділю, 19 квітня, вдома. При цьому глава держави оголосив, що традиційні богослужіння будуть показувати по телевізору. Зеленський повідомив у себе на Фейсбук розклад.

"Радий, що, згідно з соціологічними опитуваннями, майже 90% українців, розуміючи всю складність ситуації, планують провести Великдень вдома. Ми маємо домовленості з українськими медіагрупами, тому ви зможете подивитися трансляцію богослужінь із всіх церков як на найбільш рейтингових, так і на інших телеканалах, включаючи регіональні", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.

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