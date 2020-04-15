Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі через бажання «прикритися» ветеранами

Як повідомляє Politeka, про це розповів пропагандист Дмитро Смірнов в Twitter.

«Російські ветеранські організації направили Путіну звернення з проханням перенести Парад Перемоги в Москві на більш пізню дату, коли ситуація з коронавірусом нормалізується. Пєсков: Прохання ветеранських організацій перенести дату Параду буде розглянута», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що користувачі мережі висміяли подібні дії Кремля, який вирішив «сховатися» за спинами ветеранів.

«Кремль вміє вішати локшину на вуха населенню», «Цирк... Ветернаы отримали доручення з АП..», «знайшов за кого ховатися – за ветеранів. А років та скільки їм?», «А який вік у членів цих "ветеранських організацій?», «Який він нікчема. Знову за ветеранів ховається. Як за Терешкову», - пишуть вони.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін вийшов на зв'язок з бункера і зганьбився. Лідер Кремля розлютив росіян словами про те, як влада нібито готується протистояти вірусу.

"Путін - про підготовку до піку епідемії: Зовсім недавно ми проводили нараду з усіма суб'єктами Росії. Якщо не буде вчасно дороблено, буду розглядати це як злочинну недбалість з усіма витікаючими наслідками. І не тільки адміністративного характеру", - сказано в публікації.

Користувачі з гумором відреагували на пост Смирнова і припустили, що якщо Путін буде і далі мудрувати, то його соратники можуть назавжди закрити двері в бункер.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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