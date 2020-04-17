Президента Росії Володимира Путиіна підняли на сміх в мережі за грандіозні плани на 9 травня, розказані людям з бункера

Як повідомляє Politeka, кадри в мережу злив пропагандист Дмитро Смірнов.

«Путін: Для всіх нас саме 9 травня – це День Перемоги. Саму цю дату неможливо перенести. Ми і не будемо цього робити. Ми змусимо відступити загрозу, з якою зіткнулися сьогодні. І тоді обов'язково проведемо всі заплановані на 9 травня заходу. Зрозуміло, в нинішньому році», - йдеться в повідомленні.

Путин: Для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Саму эту дату невозможно перенести. Мы и не будем этого делать. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Разумеется, в нынешнем году pic.twitter.com/vK6YQLS3qA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 16, 2020

Уточнимо, що користувачі мережі були розгнівані подібними словами про те, що Путін, вирішивши перечекати хвороба в бункері, поки росіяни будуть піддавати себе небезпеки.

«Ти як з палати втік, шановний?», «Країна дохне, в прямому сенсі слова, а цього лише б на танчики дивитися», «лядь, юлит як вош на гребінці, так щож ти за ссыкло то таке», «кремлефюрер», - пишуть вони.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін вийшов на зв'язок з бункера і зганьбився. Лідер Кремля розлютив росіян словами про те, як влада нібито готується протистояти вірусу.

"Путін - про підготовку до піку епідемії: Зовсім недавно ми проводили нараду з усіма суб'єктами Росії. Якщо не буде вчасно дороблено, буду розглядати це як злочинну недбалість з усіма витікаючими наслідками. І не тільки адміністративного характеру", - сказано в публікації.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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