Путін зганьбився далі нікуди!

Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі за розповідь про перемогу над половцями

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру блогер «Дмитро Stoff».

«Скріншот з путінського сну», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно нібито Путіна, який оточений нібито «половцями». Насправді це знімок із фільму для дорослих. Це стало причиною різкої реакції з боку користувачів.

«У сні Половці. А в реальності саудити», «да схоже, це вже не сон», «страшний сон діда…», «Ага, п'ятеро на одного», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, над президентом країни-агресора Володимиром Путіним знову насміхаються у соціальних мережах

На цей раз Володимира Путіна запідозрили у використанні " двійників, які виходять на зв'язок з "особистого бункера".

Відзначимо, що "особистим бункером" користувачі прозвали кабінет Володимира Путіна в резиденції під Москвою, де йому створили умови для самоізоляції.

На курйозний момент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, який опублікував скандальні кадри у своєму Facebook.

"Путін сьогодні на нараді в Ново-Огарьово і Путін минулого тижня. На вахту до Великодня виставили найкращого Путіна - засмаглого і підтягнутого. Порівняно з минулим блідим, аж синім, - дійсно святковий варіант", - написав він у своєму Facebook.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і блогера і припустили, що Володимира Путіна "оновлюють" як Леніна в Мавзолеї.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.