Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі за розповідь про перемогу над половцями
Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру блогер «Дмитро Stoff».
«Скріншот з путінського сну», - коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно нібито Путіна, який оточений нібито «половцями». Насправді це знімок із фільму для дорослих. Це стало причиною різкої реакції з боку користувачів.
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«У сні Половці. А в реальності саудити», «да схоже, це вже не сон», «страшний сон діда…», «Ага, п'ятеро на одного», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, над президентом країни-агресора Володимиром Путіним знову насміхаються у соціальних мережах
На цей раз Володимира Путіна запідозрили у використанні " двійників, які виходять на зв'язок з "особистого бункера".
Відзначимо, що "особистим бункером" користувачі прозвали кабінет Володимира Путіна в резиденції під Москвою, де йому створили умови для самоізоляції.
На курйозний момент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, який опублікував скандальні кадри у своєму Facebook.
"Путін сьогодні на нараді в Ново-Огарьово і Путін минулого тижня. На вахту до Великодня виставили найкращого Путіна - засмаглого і підтягнутого. Порівняно з минулим блідим, аж синім, - дійсно святковий варіант", - написав він у своєму Facebook.
Користувачі з гумором відреагували на публікацію і блогера і припустили, що Володимира Путіна "оновлюють" як Леніна в Мавзолеї.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.