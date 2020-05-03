Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх через рішення покинути бункер слідом за північнокорейським диктатором Кім Чен Ином
Як повідомляє Politeka, про це розповів його секретар Дмитро Пєсков.
«Пєсков: Ми очікуємо, що Путін 9 травня покладе квіти до Вічного вогню і звідти звернеться до росіян»,- йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що користувачі мережі були в шоці від подібного рішення Путіна, висміявши його.
«Про наш Кім Чен Ин вилізе, як бабак», «Нехай краще поки в бункері думає, що буде з Росією після вірусу.Чи буде від нього хоч якась допомога людям?», «Це ж просто героїчний вчинок, в епоху бурхливої пандемії, главі держави вилізти з бункера», «Вже встигли відзняти?», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, епідемія китайського вірусу в Росії призвела до того, що люди втрачають роботу, а підприємці - бізнеси.
У такий непростий час росіяни потребують фінансової підтримки, проте розраховувати на неї припадає не всім, , пише Politeka.net.
зокрема, тільки третина підприємств малого і середнього бізнесу зможе отримати допомога від держави в рамках урядових програм підтримки економіки.
Президент Федерації рестораторів і готельєрів Росії Ігор Бухаров і зовсім заявив, що більше 70% кафе і ресторанів Росії до середини літа можуть піти з ринку, так як не отримали від держави адекватної допомоги.
Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.
Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.