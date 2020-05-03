Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх через рішення покинути бункер слідом за північнокорейським диктатором Кім Чен Ином

Як повідомляє Politeka, про це розповів його секретар Дмитро Пєсков.

«Пєсков: Ми очікуємо, що Путін 9 травня покладе квіти до Вічного вогню і звідти звернеться до росіян»,- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що користувачі мережі були в шоці від подібного рішення Путіна, висміявши його.

«Про наш Кім Чен Ин вилізе, як бабак», «Нехай краще поки в бункері думає, що буде з Росією після вірусу.Чи буде від нього хоч якась допомога людям?», «Це ж просто героїчний вчинок, в епоху бурхливої пандемії, главі держави вилізти з бункера», «Вже встигли відзняти?», - пишуть вони.

Песков: Мы ожидаем, что Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам pic.twitter.com/HNeV9Wi9rW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 2, 2020

Як повідомлялося раніше, епідемія китайського вірусу в Росії призвела до того, що люди втрачають роботу, а підприємці - бізнеси.

У такий непростий час росіяни потребують фінансової підтримки, проте розраховувати на неї припадає не всім, , пише Politeka.net.

зокрема, тільки третина підприємств малого і середнього бізнесу зможе отримати допомога від держави в рамках урядових програм підтримки економіки.

Президент Федерації рестораторів і готельєрів Росії Ігор Бухаров і зовсім заявив, що більше 70% кафе і ресторанів Росії до середини літа можуть піти з ринку, так як не отримали від держави адекватної допомоги.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.