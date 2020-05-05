Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх за слова про те, що росіянам потрібно змінити генний код

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував Vitauskas в Twitter.

«Кому ще не зрозуміло, навіщо тронувшийся розумом чекіст заговорив про "генетичному коді росіян"? І чим хвора уява нинішнього вождя відрізняється від марення попереднього Гітлера?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що Путін під час виступу говорить, що зміна генного коду допоможе російської армії створити військового без страху, співчуття або відчуття болю. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку росіян.

«в діда хвора уява», «Мізки нехай собі включить!», «Дід штампувати вирішив, кого», «Плішивий злодій», «Обійшлися без генної інженерії. Одним тільки телевізором», «Старий маразматик мріє про створення армії клонів, мовляв щоб боялися, а выгядит з боку кон*енним де**лом», - пишуть вони.

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32-річний Сирота прославився тим, що 14 разів намагався передати свій сир російському президентові. Успішною виявилася 15-я спроба. Його сир нарізали на новорічний стіл Путіна в 2019 році. Серед інших іменитих сортів у нього є сири під назвою «Радянський», «Достоєвський» і «Гагарін».

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