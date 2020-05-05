Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі через його «притулок» від вірусу з Китаю
Як повідомляє Politeka, знімок опублікував блогер «Каспер» в Twitter.
«Питання вірменському радіо: Чого не вистачає на цій фотографії? Кваліфікованого зварника!» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Путін нібито вилазить з каналізації. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Дід тепер як черепашка-ніндзя!», «Да ладно, одного бетономиксера більш ніж достатньо», «ассенизаторского шланга перед зварюванням», «План ‘витязь»: я в підвал а ви крутіться», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, російський фермер Олег Сирота зареєстрував сир «Путін», який планує експортувати в Європу
32-річний Сирота прославився тим, що 14 разів намагався передати свій сир російському президентові. Успішною виявилася 15-я спроба. Його сир нарізали на новорічний стіл Путіна в 2019 році. Серед інших іменитих сортів у нього є сири під назвою «Радянський», «Достоєвський» і «Гагарін».
Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.
Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.