Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі через його «притулок» від вірусу з Китаю

Як повідомляє Politeka, знімок опублікував блогер «Каспер» в Twitter.

«Питання вірменському радіо: Чого не вистачає на цій фотографії? Кваліфікованого зварника!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Путін нібито вилазить з каналізації. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дід тепер як черепашка-ніндзя!», «Да ладно, одного бетономиксера більш ніж достатньо», «ассенизаторского шланга перед зварюванням», «План ‘витязь»: я в підвал а ви крутіться», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російський фермер Олег Сирота зареєстрував сир «Путін», який планує експортувати в Європу

32-річний Сирота прославився тим, що 14 разів намагався передати свій сир російському президентові. Успішною виявилася 15-я спроба. Його сир нарізали на новорічний стіл Путіна в 2019 році. Серед інших іменитих сортів у нього є сири під назвою «Радянський», «Достоєвський» і «Гагарін».

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.