Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі через ганебний інцидент під час звернення до народу

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував блогер «Проф. Преображенський» в Twitter.

«Слова «вітаю вас з Днем Перемоги» Путін читає з папірця. Тепер ми бачили все», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Путіна знімають під час звернення до народу. Видно, що, вимовляючи цілком очевидну мова, він явно підглядає до себе на папірці. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Це ж не він! Це його банкетно-застільний дубль. Він трезвяни і пари слів зв'язати не може. Дайте йому склянку біленької і він вам без шпаргалки таку промову штовхне, що Демосфен і Марк Тулій Цицерон воскреснуть», «Його ще й охоронці шокером б'ють, коли починає дичину нести», «рило товщі учорашнього на 5-6 кг, сленг інший, затинається з папірця навіть на слові "Берлін"...Приберіть фріка..», «скоро сьогодні дідуся привезуть назад у бункер, похвалять і дадуть полуничний сирок. а ввечері перед переглядом салюту по телевізору дозволять поплавати в басейні», «Який сором!», - пишуть вони.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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