Кілька днів тому мережу облетіла новина про колишню олімпійську чемпіонку Аліну Кабаєву, яку називають коханкою глави Кремля Володимира Путіна

Як виявилося, нинішній депутат держдуми зробила дорогу покупку.

Кабаєва придбала "Rolls-Royce" вартістю 300 мільйонів рублів. Машина зроблена в стилі 20-х років, це ексклюзивна версія Sweptail, пише gid55.ru.

Відомо, що ім'я покупця не розголошувалося, всі думали, що покупку здійснив якийсь мільярдер, але виявилося все інакше...

Дану новину не зміг обійти стороною художник Альоша Ступін, який змалював ситуацію міткою карикатурою.

Так, на картинці постала Аліна, що зробила шпагат на машині, а поруч - напівголий Путін в шапці Мономаха, який пропонує Кабаєвій вступити в інтимну близькість, але та відмовляє.

За добу пост зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів.

"Каблуки у казкового ніштяк!", "Ашипка. Треба писати ібацца", "Причіп Скіф ( половець , печеніг прим . перекладача )", "Що-то у вашого дідуся, верблюжа лапка бабусі", "а де іпуЦЦа хазари і гуни ???", "Ось значить він як печеніга карає", "Аурус не канає?)", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, Путін став героєм їдких коментарів під час так званого "військового параду", який влаштували для нього на Соборній площі Кремля.

На одному з відео видно, як військові марширують перед Путіним, що стоїть на самоті на площі Кремля.

"Марш для одного глядача", "Потішний полк потішного диктатора", "Сумний головнокомандувач", "Окремий парад. Грає в солдатики. Не скорбота, не свято. Туга", - написали користувачі мережі.

Торжественный марш пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля pic.twitter.com/uW592E5IOs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2020

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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