Кілька днів тому мережу облетіла новина про колишню олімпійську чемпіонку Аліну Кабаєву, яку називають коханкою глави Кремля Володимира Путіна
Як виявилося, нинішній депутат держдуми зробила дорогу покупку.
Кабаєва придбала "Rolls-Royce" вартістю 300 мільйонів рублів. Машина зроблена в стилі 20-х років, це ексклюзивна версія Sweptail, пише gid55.ru.
Відомо, що ім'я покупця не розголошувалося, всі думали, що покупку здійснив якийсь мільярдер, але виявилося все інакше...
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Дану новину не зміг обійти стороною художник Альоша Ступін, який змалював ситуацію міткою карикатурою.
Так, на картинці постала Аліна, що зробила шпагат на машині, а поруч - напівголий Путін в шапці Мономаха, який пропонує Кабаєвій вступити в інтимну близькість, але та відмовляє.
За добу пост зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів.
"Каблуки у казкового ніштяк!", "Ашипка. Треба писати ібацца", "Причіп Скіф ( половець , печеніг прим . перекладача )", "Що-то у вашого дідуся, верблюжа лапка бабусі", "а де іпуЦЦа хазари і гуни ???", "Ось значить він як печеніга карає", "Аурус не канає?)", - написали користувачі сети.
Нагадаємо, Путін став героєм їдких коментарів під час так званого "військового параду", який влаштували для нього на Соборній площі Кремля.
На одному з відео видно, як військові марширують перед Путіним, що стоїть на самоті на площі Кремля.
"Марш для одного глядача", "Потішний полк потішного диктатора", "Сумний головнокомандувач", "Окремий парад. Грає в солдатики. Не скорбота, не свято. Туга", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.
Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
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