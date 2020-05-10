Президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх за ганебний показ власних батьків з бункера

Як повідомляє Politeka, кадри в мережу злив пропагандист Дмитро Смірнов.

«Президентський «Безсмертний полк»: Володимир Путін з портретами матері і батька», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Путін позує в бункері, а на задньому плані видніються портрети його батьків. Подібне ставлення до батьків стало причиною гнівних коментарів з боку росіян.

«Жалюгідна подоба на своїх батьків», «Путін боягуз, негідник і зрадник! Ось і все», «діда реально загнали в бункер і всяку хе**ю дали в руки, або це таки старече?», «де ти тут побачив путіна, дебилуш**? Це тру**н, двійник», «І палицю поставити кому. Бяда», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, над президентом країни-агресора Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах.

Приводом для появи їдких коментарів став так званий "військовий парад", який влаштували для Володимира Путіна на Соборній площі Кремля.

Пафосну публікацію у своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував звичайний російський пропагандист Дмитро Смирнов, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

"Урочистий марш піших і кінних караулів Президентського полку на Соборній площі Кремля", - підписав він відеоролик, на якому видно, як військові марширують перед Путіним стоїть на самоті на площі Кремля.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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