Лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко "радикала" Олега Ляшка впіймали разом в одному з ресторанів Києва

Як повідомляє Politeka.net їх креативно висміяли в мережі фотожабами, які опублікувало спільнота "Новинач" у Facebook.

На оригінальному фото видно, що Олег Ляшко і Юлія Тимошенко розмовляють на терасі кафе "Китайський привіт" у центрі столиці. При цьому на столі можна помітити термос, а обидва політика п'ють щось з чашок.

Крім забавних колажів, користувачі мережі обговорили зустріч Тимошенко і Ляшко в коментарях:

"Чихуахуа і зозуля. Вийшло: гав - гав і ку-ку"; "З термоса чаї ганяють ?))"; "Любові та злагоди"; "Підпільний обком діє".

Нещодавно президент України Володимир Зеленський і ще кілька людей з супроводу потрапили в об'єктив камери, пили каву в залі одного з ресторанів Хмельницького. Варто зазначити, що тоді обслуговувати відвідувачів у ресторанах було не можна, а глава держави ще й попався без маски.

Незабаром Володимир Зеленський вирушив у робочу поїздку до Чернігова де зізнався, що за посиденьки в Хмельницькому йому виписали штраф, як того вимагає закон. З'ясувалося, що крім президента оштрафували власника кафе, голову ВП Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, заступник голови Моз Віктора Ляшка, голову Хмельницької ОДА Дмитра Габинета і мера міста Олександра Симчишина.

Нагадаємо, 47-річний Олег Ляшко похвалився народженням сина: "З новим членом Радикальної партії".

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