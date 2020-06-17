– Я, звичайно, не стиліст, але мені здається, що з мізками Вам було б краще…

Чоловік повинен бути небагатослівним. Достатньо, щоб він міг вимовити лише 3 слова: люблю, куплю і поїдемо!

***

– Тату, а якщо «Порше Спайдер» зіткнеться з «Ламборгіні Авентадор», хто буде винен?

– Синку, тут все залежить від того, хто з них порушив правила…

– Тату, ну не приколюйся, я ж з тобою серйозно говорю!

***

Моя дружина сіла на дієту: п'є тільки свіжовичавлені соки і безлактозное італійське молоко, їсть тільки середземноморську нежирну рибу, зрідка дозволяє собі нежирне м'ясо - новозеландське сідло ягняти. І виявилося, що не жерти коштує набагато дорожче, ніж жерти.

***

— Давай вип'ємо?

— А є привід?

— Віскарь по акції.

— Ну, з святом!

***

Два питання, які хвилюють пасажири електрички:

1) Де ми зараз?

2) А зараз ми де?

***

У моєї машини серйозні проблеми: дочка здала на права.

***

- Я абсолютно не переношу повних жінок.

- Чому?

- Мені не можна піднімати нічого важкого.

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Фарбовані блондинки на Великдень б'ються лобами.

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Мат - це слово, яким можна швидко й дохідливо пояснити основи буття.

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- Ближче до півночі моя свідомість змінюється...

– При світлі Місяця ти перетворюєшся на вовка?

- Ні, при світлі холодильника я перетворююся в ненажерливу сарану.

***

Немає подиху важче, ніж той, який видає чоловік, стоячи біля банкомату і перевіряючи баланс на карті.

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Цікаво, а у людини-мурашки теж попка кисла?

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Компанія відпочивальників у лісі принишкла, коли після відкриття чергової пляшки зозуля замовкла...

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- Не всі жінки продаються!

- Так... У деяких такий нетоварний вигляд.

Нагадаємо, помолоділий Путін у безглуздому вбранні довів росіян до сліз.

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