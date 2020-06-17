– Я, звичайно, не стиліст, але мені здається, що з мізками Вам було б краще…
Чоловік повинен бути небагатослівним. Достатньо, щоб він міг вимовити лише 3 слова: люблю, куплю і поїдемо!
***
– Тату, а якщо «Порше Спайдер» зіткнеться з «Ламборгіні Авентадор», хто буде винен?
– Синку, тут все залежить від того, хто з них порушив правила…
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Циклони з новою силою обрушаться на Україну, попередження синоптиків: "гроза принесе..."
– Тату, ну не приколюйся, я ж з тобою серйозно говорю!
***
Моя дружина сіла на дієту: п'є тільки свіжовичавлені соки і безлактозное італійське молоко, їсть тільки середземноморську нежирну рибу, зрідка дозволяє собі нежирне м'ясо - новозеландське сідло ягняти. І виявилося, що не жерти коштує набагато дорожче, ніж жерти.
***
— Давай вип'ємо?
— А є привід?
— Віскарь по акції.
— Ну, з святом!
***
Два питання, які хвилюють пасажири електрички:
1) Де ми зараз?
2) А зараз ми де?
***
У моєї машини серйозні проблеми: дочка здала на права.
***
- Я абсолютно не переношу повних жінок.
- Чому?
- Мені не можна піднімати нічого важкого.
***
Фарбовані блондинки на Великдень б'ються лобами.
***
Мат - це слово, яким можна швидко й дохідливо пояснити основи буття.
***
- Ближче до півночі моя свідомість змінюється...
– При світлі Місяця ти перетворюєшся на вовка?
- Ні, при світлі холодильника я перетворююся в ненажерливу сарану.
***
Немає подиху важче, ніж той, який видає чоловік, стоячи біля банкомату і перевіряючи баланс на карті.
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Цікаво, а у людини-мурашки теж попка кисла?
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Компанія відпочивальників у лісі принишкла, коли після відкриття чергової пляшки зозуля замовкла...
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- Не всі жінки продаються!
- Так... У деяких такий нетоварний вигляд.
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