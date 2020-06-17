У мережі з'явилося фото незвичайного наради з президентом Володимиром Зеленським

Як передає Politeka.net, знімок опублікував блогер Антон Хонза на своїй сторінці в Facebook. «Коли написав у ФБ "Ура, нарешті я в Києві, хто хоче попити пивка – приходьте», - написав він у пості. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

На фото Володимир Зеленський сидить на чолі столу, при цьому всі інші крісла порожні, в кабінеті більше нікого немає.

Кадр викликав бурхливу реакцію в мережі.

«Коли вигнав усіх розбійників», «Добрий день шановні Володимири Олександровичи! Добрий день пане президент! Ну що ж, я бачу всі в зборі тому думаю нараду можна починати!», «Коли запитав в компанії: "прастіті, а что нє так с шарійом?", «Сам дома», «Нарешті він головний за столом», «скажіть йому хтось шо якшо він один то маска не потрібна, там уже або так або ні», «Коли шукаєш хто ще в Кварталі без посад», - іронічно коментують фото в Мережі.

Втім ситуацію можна пояснити досить просто. Як відомо, через зараження подружжя Зеленський перейшов на особливий режим роботи. В Офісі президента повідомили, що глава держави найближчим часом не буде проводити особистих зустрічей, всі наради переведені в онлайн-режим.

Нагадаємо, 12 червня у дружини президента Олени Зеленської лабораторно підтвердився китайський вірус. ПЛР-тести Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Спочатку, як зазначала сама перша леді, вона відчувала себе добре і навіть здивувалася такому результату.

Проте вже 16 червня Офіс президента відзвітував про те, що Зеленську госпіталізували в лікарню з діагнозом: "двостороння полисегментарная пневмонія середнього ступеня тяжкості". В даний час її стан оцінюється як стабільний.

Пізніше прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський продовжує працювати в Офісі президента. Вона пояснила, що - деякі функції, як переговори з лідерами інших країн, можна виконувати тільки з адміністрації.

За її словами, "президент почуває себе абсолютно здоровим, але переживає за свою дружину". Зеленський щодня проходить тести, як і інші співробітники Офісу.

Нагадаємо, після діагнозу Олени Зеленської президент дав термінове розпорядження

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