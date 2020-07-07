– Сину, ти куриш?

– Тату, я дочка...

– Що, допалився?! !

***

– Навіщо ви вкрали рулон туалетного паперу?

– Я не крав. А збирався розрахуватися пізніше.

— Ви боялися, що не вистачить грошей заплатити?

– Я боявся, що не вистачить часу заплатити!

***

– Як ти можеш постійно сваритися з дружиною і в той же час тещу поважати?

– Колись саме вона була рішуче проти нашого шлюбу.

***

Громадянка Іванова прийшла на виборчуй ділянку, відвідала буфет, поїла каші з польової кухні, сходила на концерт дитячої самодіяльності, купила дешевої гречки, поміряла тиск, отримала безкоштовно повітряну кульку, але забула проголосувати. На загальний результат це ніяк не вплинуло.

***

Криза — це коли ти чекав, що ось-ось почнеш жити добре, а потім зрозумів, що добре ти жив раніше.

***

Зустрічаються дві подруги, одна питає:

– Ти що, до чоловіка повертаєшся?

– Так, не можу дивитися, як цей гад насолоджується життям!

***

Жінка миється у спільній ванній комунальної квартири, а сусід став на стілець у коридорі і зазирає через скляний верх дверей. Вона помітила і говорить:

– Ну, чого витріщився, голої баби не бачив?

– Потрібна ти мені! Я дивлюся, чиїм милом ти миєшся!

***

Трирічний малюк отримує від бабусі подарунок на день народження. Розгорнувши його, він бачить, що це водяний пістолет і, завищавши від захвату, біжить швидко наповнити його. Мама зовсім не в захваті і набирає номер матері: "Мамо, ти пам'ятаєш як ми доводили тебе до сказу своїми водяними пістолетами?". Бабуся усміхається і говорить: "Звичайно ж я пам'ятаю це!" .

***

Виходячи зі статистичних даних про кількість шлюбів і розлучень робиш висновок, що у більшості жінок є дві головні мети в житті: перша — знайти чоловіка своєї мрії! і друга — і позбутися цього виродка.

Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».

Раніше Politeka повідомляла, що український карикатурист вміло висміяв Путіна.

Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх у Європі.