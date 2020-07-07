– Сину, ти куриш?
– Тату, я дочка...
– Що, допалився?! !
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– Навіщо ви вкрали рулон туалетного паперу?
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– Я не крав. А збирався розрахуватися пізніше.
— Ви боялися, що не вистачить грошей заплатити?
– Я боявся, що не вистачить часу заплатити!
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– Як ти можеш постійно сваритися з дружиною і в той же час тещу поважати?
– Колись саме вона була рішуче проти нашого шлюбу.
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Громадянка Іванова прийшла на виборчуй ділянку, відвідала буфет, поїла каші з польової кухні, сходила на концерт дитячої самодіяльності, купила дешевої гречки, поміряла тиск, отримала безкоштовно повітряну кульку, але забула проголосувати. На загальний результат це ніяк не вплинуло.
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Криза — це коли ти чекав, що ось-ось почнеш жити добре, а потім зрозумів, що добре ти жив раніше.
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Зустрічаються дві подруги, одна питає:
– Ти що, до чоловіка повертаєшся?
– Так, не можу дивитися, як цей гад насолоджується життям!
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Жінка миється у спільній ванній комунальної квартири, а сусід став на стілець у коридорі і зазирає через скляний верх дверей. Вона помітила і говорить:
– Ну, чого витріщився, голої баби не бачив?
– Потрібна ти мені! Я дивлюся, чиїм милом ти миєшся!
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Трирічний малюк отримує від бабусі подарунок на день народження. Розгорнувши його, він бачить, що це водяний пістолет і, завищавши від захвату, біжить швидко наповнити його. Мама зовсім не в захваті і набирає номер матері: "Мамо, ти пам'ятаєш як ми доводили тебе до сказу своїми водяними пістолетами?". Бабуся усміхається і говорить: "Звичайно ж я пам'ятаю це!" .
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Виходячи зі статистичних даних про кількість шлюбів і розлучень робиш висновок, що у більшості жінок є дві головні мети в житті: перша — знайти чоловіка своєї мрії! і друга — і позбутися цього виродка.
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