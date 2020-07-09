Засновник партії «5.10» Геннадій Балашов розгледів у президента Володимира Зеленського неадекватну поведінку і тут же видав причину, аргументуючи власними спостереженнями і чутками в урядовому кварталі

Балашов на своєму каналі на YouTube, а також в ефірі "4 каналу" заявив, що у Зеленського з його прес-секретарем Юлією Мендель роман. Більш того, політик припустив, що остання вагітна від президента (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

«Жіноча половина України йому не пробачить цього. Всі милувалися його дружиною Оленою, яка створила з хлопчика чоловіка. І тут, пройшов рік, почалися чутки про коханку і її вагітність... Диму без вогню не буває. Ви подивіться на поведінку Зеленського, він же неадекватний. Він їздить по містах, щоб відвернути увагу. От навіщо він поїхав в Одесу?, - заявив Балашов, також згадавши недавній скандал з головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком, який розповів, як президент оцінює жінок, - Баба так, баба так… Ось ми і дізналися, хто ця баба».

Українці бурхливо обговорюють заяву Балашова, називаючи останнього "чокнутим":

"Свічку тримав?"

"У Балашова зовсім грошей немає чи що? Це ж треба так ганьбитися"

"чи в тобі мозок вагітний від фантазіі, до чого опускають брехливі"

"Шизоїди!!!"

"Моніка Левінські прям 2.0... Ну що за серіал нам крутять і кого в ньому грає Балашов..."

"Сором. Як з такими ідіотами будувати процвітаючу країну. Не звикли що Президент може бути порядною людиною"



"Балашов це той який зробив першу піраміду? і "поимел"? Не той авторитет, щоб його слухати, хоча молоти язиком це їх заробіток"

"Ну все. Весна прийде народжувати будемо!"

"Ой, яке воно чокнуте"

"новини з дурдому!"