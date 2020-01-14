Музиканти петербурзької рок-групи Animal ДжаZ потрапили в страшне ДТП в Ульяновської області

Аварія сталася 13 січня по дорозі в Самару з вокалістом Олександром Красовицьким і клавішником Олександром Заранкиним. Через ожеледицю машину артистів занесло прямо у відбійник. На щастя, вони народилися в сорочці і не постраждали.

Фото понівеченого автомобіля виклав у своєму мікроблозі в Instagram Красовицький, передає Politeka.net.

За словами зірки, дана подія нагадала йому, що треба жити, як в останній раз.

"Якщо ти забув, що треба жити кожен день, як останній, тобі нагадають)

Прощай, єнот і привіт життя 😉 #путешествия_tschelovek #zeropeopletour2020

P. S. Все ок, тур триває. Такою фігньою нас з мсьє Заранкиним не зупинити)", - написав вокаліст в соцмережі.

Коментуючі зітхнули з полегшенням, дізнавшись, що з їхніми кумирами все в порядку. Також хлопців вітали хто зі старим Новим роком, а хто з другим днем народження.

"😳 Ви з Сашком в порядку?.. Бережіть же себе"

"Ну, з Днем Народження Вас!"

"Фух! Кидайте ви вже цю справа самі на машині. Страшно! Бережіть себе!"

"Фуууу, пронесло! Дуже добре, що все в порядку!!! Удачі в подорожі! Ми вас потребуємо)"

"Хлопці, жесть! Бережіть себе, не ризикуйте! Будьте обережніше!"

Раніше ми повідомляли, музиканти Animal ДжаZ під час одного з концертів вразили публіку українською музикою. Пітерці виконали пісню «Без бою» "Океану Ельзи".

Композиція викликала неймовірно сильне враження на зал.

«Ми дуже хочемо, щоб ця група рано чи пізно повернулася. Не тільки в "Наваждение", але і взагалі в Росію. І не тільки ця група, а всі українські групи. Поки що їх тут немає, ми будемо співати пісні», — прокоментували в Animal ДжаZ.

Також ми писали, 7 січня не стало легендарного музиканта, барабанщика групи "Rush" Ніла Пирта.

Смерть артиста підтвердила його сім'я. У Ніла була гліобластома – він хоробро і довго боровся з хворобою, але недуга виявилася сильнішою.

На офіційному сайті «Rush» опубліковано наступне повідомлення:

«З розбитими серцями і глибокою скорботою повинні поділитися жахливою новиною. Наш брат і друг 45 років, Ніл, пішов від нас. Він відважно боровся з раком мозку протягом трьох з половиною років».

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

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