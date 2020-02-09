З Японії надійшла тривожна новина про перший випадок зараження громадянина України небезпечним коронавірусом

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на журналіста Итар-Тасс Василя Головніна і моз Японії.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, праці і добробуту Японії, на борту карантинного круїзного судна Diamond Princess сталося шість нових випадків зараження китайським коронавірусом. Серед хворих виявився громадянин України, а також громадяни Філіппін і США.

"Щонайменше один громадянин України заражений коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть зараз під суворим карантином в японському порту Йокогама. Про це сьогодні повідомив місцевий Моз. Українці були в команді судна", - написав Головнин.

За даними ЗМІ, українець і філіппінці є членами екіпажу судна.

Нагадаємо, що важка ситуація зберігається на круїзному лайнері Diamond Princess, на борту якого знаходяться 25 громадян України. Як відомо, на судні виявили пасажирів з симптомами коронавіруса, після чого судно помістили в Японії на карантин.

Як розповів один з членів екіпажу, паніки на судні немає, але коронавірусом вже заразилася 61 людина.

"Всі пасажирські зони закриті. Всі сидять в каютах. Тільки члени екіпажу працюють. Сьогодні 40 чоловік зняли з лайнера і забрали в госпіталь. За офіційними даними, у нас 61 людина з позитивним тестом. Паніки немає. Всі ходять в масках і рукавичках", - підкреслив член екіпажу.

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