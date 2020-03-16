Окупанти пішли на провокацію під носом в України

Російські військові влаштували в анексованому Криму показові заходи, піднявши авіацію

Так, стало відомо, що російські військові провели в анексованому Криму навчання з перевірки системи протиповітряної оборони, буквально перетворивши півострів в базу для випробувань.

У них були задіяні підрозділи зенітно-ракетних систем С-400 "Тріумф" і "Панцир", про це заявили в прес-службі Чорноморського флоту РФ.

"В ході перевірки авіація виконувала завдання як на надзвукових швидкостях і максимальному видаленні від зон виявлення радіолокаційних станцій, так і на надмалих висотах, використовуючи для прикриття рельєф місцевості, що ускладнювало завдання силам і засобам ППО", – йдеться у повідомленні.

Всього в перевірці було задіяно шість російських літаків і чотири вертольоти. При цьому відомо, що раніше десантники російської армії відпрацьовували рулежку, зліт, управління і посадку Ка-31Р в Криму, використовуючи радіолокаційні станції.

"Наступним етапом льотного складу армії стане підготовка до виконання тренувальних польотів зі злетами і посадками на вертолітній палубі корабля, що виконує завдання в морі, як на якорі, так і на ходу", – наголошується в повідомленні російського флоту, схоже найгірше ще попереду.

Крім того, стало відомо, що на навчаннях російські військові "освоюють нову техніку".

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